Diferença entre o maior e o menor salário do servidor municipal é de quase 2.000%

No último Concurso Público de Julho de 2019 (edital 001/2019) a Prefeitura de Pontes e Lacerda definiu o salário de um Auxiliar de Serviços Gerais – Serviços Especiais- em R$ 907,58 e um motorista “categoria D” no valor de R$ 921,68 mensais, abaixo do salário mínimo, que era R$ 998,00 durante o ano de 2019.

O Executivo se obriga a pagar R$ 1.045,00 desde fevereiro/2020 porque, pela Constituição Federal, nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo.

Na pirâmide salarial, a diferença entre quem ganha mais (Prefeito) e quem recebe menos (Auxiliar e Serviços Gerais) é de 1.929%.

Isso tem nome: injustiça social