Dinheiro na poupança desde 2017 para abrir a UPA: só os juros compram 74 mil máscaras para população carente

O prédio construído com recursos do governo federal para a UPA está pronto desde 2016. Se fosse colocada em funcionamento aumentaria a estrutura hospitalar de Pontes e Lacerda e região em 22 leitos e estaria recebendo um adicional de R$ 450 mil mensais para a manutenção e pagamento de servidores. A informação foi do recém-falecido, vereador Ivanildo Amaral, por várias vezes no plenário da Câmara.

Desde o início de 2017, há mais de R$ 1,100 milhão numa conta bancária da Prefeitura rendendo juros e correção monetária, valor este destinado para aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares para fazer a UPA funcionar.

Nesses três anos, o dinheiro continua sendo remunerado pelo banco, porque não está sendo utilizado para a finalidade com que foi destinado. A juros de poupança, já deve ter rendido até agora cerca de R$ R$ 370 mil.

“Sem dinheiro para comprar máscaras à população carente”

O prefeito Alcino Barcelos falou em uma das suas “lives” para o Facebook que não tem condições de comprar máscaras – que ele mesmo disse que custam entre R$ 4,00 a R$ 6,00 – e que está aguardando as que o pessoal do CRAS irá confeccionar. Prefere economizar.

Se houvesse interesse de proteger a população em vulnerabilidade social, que é obrigação do poder público, imaginem o Executivo Municipal utilizando pelo menos os juros do dinheiro guardado na poupança, e que seria destinado para a UPA, que ele já garantiu que não vai colocar em funcionamento.

Custando a média de $ 5,00, a Prefeitura compraria 74 mil máscaras. Distribuindo quatro para cada um, atingiria diretamente 18.500 pessoas carentes. Sem contar que esse dinheiro geraria emprego e renda no Município, ainda que temporário, mesmo no mercado informal.

Não estamos falando nos R$ 22 milhões em caixa.

Mas há uma “teima” em não usar o dinheiro que é da população, preferindo que fique rendendo juros no Banco.

Nem pensem em sugerir a compra de máquinas para a Secretaria de Obras!