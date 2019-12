Discussão em bar termina em homicídio em Pontes e Lacerda

Um homem morreu após ser esfaqueado em uma discussão em um bar na manhã desta quarta-feira (25/12), no bairro Vila Guaporé em Pontes e Lacerda.

De acordo com informações, a vítima que foi identificada como Josias Vieira Ortiz., 32 anos, teve uma discussão com um homem no bar do Dedézão que ainda não foi identificado. O suspeito desferiu dois golpes de faca no toráx de Josias.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. O mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.