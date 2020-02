Discussão termina em agressão em Figueirópolis d’ Oeste

Um homem foi detido por ameaça e lesão corporal após uma discussão com a cunhada. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira (13/02), em Figueirópolis d’ Oeste.

A Guarnição Policial ao chegar no local foi informada por uma das vítimas que havia discutido com o cunhado, ele revidou a discussão com um canivete. Na tentativa de se defender a mulher usou um pedaço de madeira e desferiu golpes contra o homem.

Ele ameaçou as vítimas dizendo que elas não passariam de hoje manhã.

Os familiares do suspeito levaram-no para casa pois o mesmo estava alterado. A Polícia ao chegar na residência dele, precisou algemá-lo para conduzi-lo até a delegacia de Jauru.

Fonte Polícia Militar