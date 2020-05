Um assassinado e dois feridos a tiros no centro de Pontes e Lacerda

Um homicídio foi registrado na noite deste sábado em Pontes e Lacerda (23/05). Os criminosos assassinaram a tiros um homem e outros dois ficaram feridos, sendo encaminhadas para o Hospital em estado grave.

O crime aconteceu na rua 14 de fevereiro esquina com a avenida Mato Grosso.

Segundo informações da Polícia Militar dois homens encapuzados invadiram uma residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para o hospital Vale do Guaporé através da guarnição do Corpo de Bombeiros e outra pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A esposa da vítima fatal estava na residência com uma criança e por sorte não foram atingidas pelos disparos.

A Polícia está em rondas pela cidade e alerta que qualquer informação é fundamental para ajuda nas investigações em busca de localizar os suspeitos do crime.