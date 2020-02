Dois homens foram presos durante abordagens policiais em Pontes e Lacerda

Dois homens foram presos, um por porte ilegal de arma de fogo e o outro por mandado de prisão em aberto. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira (06/02).

A Guarnição Policial recebeu informações que havia um suspeito com uma arma de fogo em um bar em frente a um frigorífico de Pontes e Lacerda.

Uma equipe da Força Tática ao chegar no local, encontrou com o suspeito um revólver calibre 22. Ao continuar as buscas pelo local, outro homem foi abordado. Ao verificar os documentos foi constatado um mandado de prisão em aberto.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia sem lesões corporais para as providências cabíveis ao caso.