Dr. André Bringsken garante que pré-candidatura a Prefeito de Vila Bela da SS Trindade está consolidada

Em Vila Bela da SS Trindade o cenário político visando as próximas eleições está ainda em construção, mas algumas peças já estão definidas.

Uma delas é a pré-candidatura a prefeito do médico Dr. André Bringsken (MDB). Ele vem há tempos costurando apoio para agregar políticos e lideranças e hoje tem o nome consolidado pelo partido para concorrer a Chefe do Executivo em quatro de outubro próximo.

“Pesquisas realizadas durante o ano passado nos deixam animados e fortalecidos para continuar essa caminhada rumo à Prefeitura de Vila Bela”, disse o pré-candidato.

Segundo o Dr. André, o perfil do próximo prefeito deverá ser de um humanista e empreendedor, que priorize o lado social mas que também tenha foco no desenvolvimento do município. “Além de incentivar o comércio com nossos irmãos bolivianos, devemos encontrar meios para que a transformação econômica por que passa Vila Bela com a consolidação da atividade pecuária e a chegada forte da agricultura, traga benefícios sociais para toda a população, seja na geração de emprego e renda, seja na melhoria da qualidade de vida dos que aqui vivem”.

A indústria do turismo é outra preocupação já que a primeira capital de Mato Grosso é detentora de um dos maiores potenciais do Estado. Dr. André chama a atenção para a “necessidade de forte investimento nessa área, principalmente no turismo cultural, histórico e ecológico , através de políticas públicas de incentivo aos empresários e à comunidade local”.

Outro ponto enfatizado pelo partido e também pelo pré-candidato é a busca constante de novos recursos públicos. “Como exemplo, há alguns dias fomos à Brasília para audiência com o Ministro da Saúde, acompanhado da Secretária de Saúde Daiana Macedo e do Prefeito Wagner buscando recursos através do deputado federal Neri Geller. Conseguimos quase R$ 700 mil para aquisição de equipamentos e de transporte sanitário”.

O pré-candidato não quis comentar sobre quem poderão ser os adversários na próxima eleição. “Não estou preocupado. A população conhece minhas origens, minha vida pública, minha capacidade de trabalho e o quanto me dedico para o bem de Vila Bela, tanto na saúde como nas outras áreas que são prioridades. Esse período pré-eleitoral e a própria campanha servirão para entenderem a nossa mensagem e o quanto poderemos contribuir para o desenvolvimento do município”, concluiu.

Dr. André Bringsken é natural de Vila Bela, médico cirurgião, diretor do núcleo da Associação Comercial de Pontes e Lacerda em Vila Bela da SS. Trindade e atual vice-prefeito.