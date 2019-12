Duas mortes são registradas durante Operação Natal da PRF

A Operação Natal realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou-se na sexta-feira (20/12), e encerrou à meia noite do dia de natal (25/12). A ação aconteceu em todas as rodovias federais do Brasil.

“Nós tivemos um fluxo menor de veículos trafegando devido não ter sido um feriado prolongado, porém registramos dois óbitos. Infelizmente, na área urbana de Pontes e Lacerda os números de acidentes prejudicam as estatísticas, pois a quantidade supera todo o nosso trecho que é de aproximadamente 750 km. Devemos olhar com mais atenção para o trânsito do município, relatou o PRF Marcolan.

Durante a Operação, dois óbitos foram registrados por volta do meio-dia da segunda-feira (23/12), na BR-174 b, envolvendo duas motocicletas, uma CB600 Hornet placas de Cáceres e uma YBR 150 Factor de Pontes e Lacerda, e um Gol não identificado.

Conforme a equipe da PRF que atendeu o acidente, a Factor acessava a rodovia quando foi atingida pela Hornet que ultrapassava o Gol em um local de ultrapassagem proibida. O condutor da Hornet, um rapaz de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro motociclista, de 50 anos, ficou gravemente ferido e morreu enquanto estava sendo encaminhado ao Hospital Regional em Cáceres.

Operação Ano Novo

Na próxima sexta (27/12), tem início a Operação Ano Novo que segue até a meia-noite do dia 1º. Das 14 às 22 horas do dia 1º, haverá restrição de trafego Combinações de Veículos de Cargas (CVC), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a Autorização Especial de Trânsito (AET).

Com informações da Assessoria