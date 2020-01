Duas pessoas são presas na Tabuleta com droga tipo ecstasy

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma operação conjunta entre as unidades policiais militares das cidades de Porto Esperidião e Glória D’Oeste. A finalidade é de evitar crimes de roubos de veículos, bem como tráfico ilícito de drogas.

Durante a ação foi realizada inúmeras abordagens no município das respectivas cidades, mas precisamente na comunidade da Tabuleta, foi realizado a abordagem de um veículo Honda Civic, de cor prata, placa QBP 8685, com 02 ocupantes, inclusive um deles com várias passagens criminais, como tráfico de drogas e roubos.

Durante a revista veicular, foi localizada na porta dianteira do passageiro, uma grande quantidade de maconha, foi encontrado também, na certeira do passageiro, um pacote de MD (tipo de droga ilícita semelhante à bala de ecstasy, no entanto muito mais potente).

Após serem indagados sobre a finalidade da grande quantidade de drogas, permaneceram em silêncio e ficaram sem reação, posteriormente alegaram que o entorpecente seria para uso pessoal, entretanto, tendo em vista a grande quantidade de drogas, não faz o tipo legal de usuário.

Diante da situação os suspeitos receberam voz de prisão e juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados até a delegacia de polícia para as devidas providências.

Fonte Jornal Oeste