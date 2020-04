Dupla é presa com 1 kg de drogas em Pontes e Lacerda

Dois homens foram presos por tráfico de drogas, direção perigosa e desobediência na noite deste segunda-feira (27/04) em Pontes e Lacerda. A polícia empreendeu uma perseguição pela cidade, sendo possível prisão, após os suspeitos sofrerem um acidente.

A Polícia Militar em rondas nas proximidades do bairro Santa Cruz, deparou-se com uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita. Ao verem a viatura empreenderam fuga em alta velocidade com rumo ignorado, sendo possível apenas ver a característica da motocicleta e dos dois suspeitos.

Perseguição da Polícia

Em continuação as rondas, a Guarnição avistou os suspeitos na avenida Tancredo Neves e saíram em alta velocidade ignorando a ordem de parada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, eles descendem na rua Terezinha de Jesus na contramão jogando a motocicleta em direção a outros veículos para causar pânico nos condutores, e impedir o prosseguimento da Guarnição.

Na rua Ildo Politizei os suspeitos trafegaram um trajeto por cima da calçada, e conseguiram ganhar distância. Após virarem a esquina na avenida Natalício Penido, um dos suspeitos colocou a mão na cintura e virou para trás.

Na tentativa de cessar a ação, um dos PMs fez alguns disparos de bala de borracha. Posteriormente, os suspeitos dispensaram uma sacola e vieram a perder o controle e bater no meio fio caindo ao solo, sendo parados na esquina da rua Ceará com a Otacílio José Santana.

Dado voz de prisão, os militares retornaram a esquina e encontraram uma sacola com aproximadamente um quilo de substância análoga à maconha.

Foi prestado atendimento médico aos dois no hospital Vale do Guaporé.

Após medicados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil com lesões corporais provenientes da tentativa de cessar a ação delituosa dos suspeitos.

Ao serem questionados sobre a origem da droga, disseram que haviam pego na rua atrás da rodoviária com um boliviano, e que iriam revendê-la.

Diante dos fatos eles foram encaminhados com os objetivos vinculados ao crime.