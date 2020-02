Durante chuva motociclista cai no córrego Buriti

Durante a chuva da noite de sábado (15/02), um motociclista caiu no córrego Buriti e foi arrastado pela correnteza. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé.

De acordo com informações, o motociclista de aproximadamente 35 anos, estava trafegando pela avenida Joaquim Gomes de Souza, no bairro Jardim Santa Fé. Ele não percebeu que a ponte do córrego não possuía proteção e acabou caindo na água.

O motociclista de aproximadamente 35 anos foi arrastado pela correnteza até a ponte da avenida Municipal. Ele foi socorrido pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé.