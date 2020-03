Durante Operação veículos avaliados em R$ 222 mil são recuperados

Dois veículos foram recuperados na madrugada deste domingo (15/03), em Porto Esperidião. Os veículos haviam sido roubados em Cáceres e foram avaliados em R$ 222.000,00.

De acordo com informações, a Operação Hórus Vigia realizada pelo Gefron, Defron e ARI do CR VI, no combate ao transporte de veículos roubados e furtados na faixa de fronteira. Em um patrulhamento na MT-265, próximo a Bahia Bela, uma equipe do Gefron avistou um veículo modelo VW-17.220 Euro 3 Worker.

O motorista ao perceber a aproximação policial com sinais sonoros e luminosos, desobedeceu a ordem de parada e pulou do veículo em movimento e entrou na mata. Foi feita checagem via base Gefron, e constatou que o veículo havia sido roubado no dia 14 de março em Cáceres.

Um suspeito foi localizado e confirmou ser o condutor do veículo.

Na condução do veículo e do suspeito para a Delegacia, a Guarnição avistou outro veículo, modelo VW/15.180 CNM.

Ao realizarem checagem, também foi constatado ser produto de roubo na cidade de Cáceres do mesmo fato narrado anteriormente.

Foram feitas buscas na região, porém o segundo condutor não foi localizado.

Diante dos fatos o suspeito e os dois caminhões foram entregues na Delegacia de Fronteira Defron para as providências.

Os veículos foram avaliados em R$ 222.000.00.