Durante patrulhamento Gefron recupera veículos roubados que seriam levados à Bolívia

Dois veículos foram recuperados pelo Gefron nesta quarta-feira (18/12), nas proximidades de Porto Esperidião. Ambos os carros, são produtos de roubo/furto e seriam levados para o país vizinho, a Bolívia.

De acordo com informações, a equipe do GEFRON em patrulhamento rural na MT 265, visualizou uma caminhonete na beira da estrada, onde parou para abordar, avistando dois indivíduos em fuga pelo pasto e vindo a adentrar uma mata nas proximidades.

Diante da fuga esta GU logrou êxito em localizar e deter D. A. B. R., 20 anos. Ao verificar a procedência do veículo via Base do Gefron, foi constatado que a Hilux SW4, preta se trata de produto de roubo.

O segundo veículo também foi recuperado ontem durante patrulhamento nas proximidades de Porto Esperidião. O veículo Ford Ka com placa de Minas Gerais foi avistado em atitude suspeita com o condutor efetuando a troca de pneus.

Ao ser questionado sobre os documentos do veículo, ele disse que não possuía e que havia recebido em Várzea Grande o carro que é produto de furto abastecido por uma pessoa que possui uma moto Honda Fan 150 preta.

O condutor identificado como M. M. D. A. S., 26 anos, deveria levar o carro até a cidade de Porto Esperidião e deixa-lo no estacionamento de um mercado com a chave na ignição mediante o pagamento da quantia de R$ 1.500,00. De acordo com ele, uma pessoa levaria o veículo para a Bolívia.

Fonte Gefron