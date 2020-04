“Ele contraiu a doença aqui em Pontes e Lacerda”, afirmou a Secretária de Saúde sobre o segundo caso de Covid-19

“Foi um leve resfriado, um leve desconforto, não apresentou febre e segue acompanhado em quarentena”. Esse foi o primeiro pronunciamento da Secretária de Saúde, Luana Aparecida na manhã desta terça-feira (14/04), sobre o segundo caso confirmando de Covid-19, em Pontes e Lacerda.

Segundo o informado à imprensa, o paciente não saiu do município.“Ele contraiu a doença aqui em Pontes e Lacerda”.

De acordo com informações da secretária, o paciente está na faixa dos 40 anos, não apresenta sintomas graves, estando ele e a família em isolamento domiciliar. Ela voltou a assegurar que o caso não tem relação alguma com o paciente do hotel.

“Estão isolados cada um em um quarto, utilizando os utensílios domésticos de forma separada, não estão circulando. Eles são conscientes e estão seguindo as orientações”, assegurou Luana.

Na entrevista coletiva, ela foi questionada sobre a justificativa do sigilo do paciente.

“Preservar pela segurança, doença alguma podemos divulgar”, respondeu.

Quanto às máscaras para os grupos de vulnerabilidade, o serviço social está confeccionando. Ainda não há informação de quando, nem como será feito a distribuição.