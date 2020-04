Eleições municipais poderão ser adiadas para o mês de dezembro

As eleições gerais em Mato Grosso poderá acontecer no dia 06 de Dezembro, além das eleições municipais para prefeitos e vereadores também vai acontecer à eleição para o Senado e que estava marcada para acontecer no dia 26 de abril.

A afirmação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que fez uma previsão em nível nacional.

Barroso assume a presidência do TSE em maio, e admitiu que há a possibilidade de mudanças no calendário eleitoral de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, mas mostrou-se resistente ao cenário.

“Há a preocupação com o cumprimento dos ritos da democracia. Portanto, esperamos adiar o mínimo inevitável. Se for necessário adiar para meados de novembro, adiaríamos; se for necessário para o primeiro domingo de dezembro, também. O esforço maior é de fazer as eleições ainda neste ano para evitar a prorrogação de mandatos”, disse o ministro.

O primeiro domingo de Dezembro dia 06 é a data mais provável, segundo o ministro e ainda defende que o adiamento das eleições municipais é um risco à democracia brasileira por colocar em xeque diversas etapas do processo eleitoral, incluindo os testes realizados com as urnas eletrônicas.

“Estamos monitorando como evolui a disseminação da doença, a minha posição e da então presidente do TSE Rosa Weber é que ainda é precoce a tomada de uma decisão, embora nós já estejamos trabalhando com a eventual possibilidade de um adiamento das eleições. O que tenho defendido é que se houver necessidade de se postergarem as eleições, que seja pelo prazo mínimo indispensável para que elas possam se realizar com segurança para a população”, disse o ministro.