Executivo Municipal beneficia proprietários rurais ao manter sem atualização os valores da terra nua para pagamento do ITR/2020

O Prefeito Alcino Barcelos manteve os mesmos valores de 2019 de avaliação das áreas rurais que servirão de base para o cálculo do Imposto Territorial Rural, exercício de 2020.

É um extraordinário benefício aos produtores rurais, grande parte deles responsáveis pelo crescimento da área plantada de grãos que, na safra 2019/2020, chegou a 165 mil hectares.

O Valor da Terra Nua – VTN para 2020 foi informado pela Prefeitura à Receita Federal no último dia 23 de abril.

O método de cálculo, segundo o Executivo Municipal, foi o “comparativo dos dados do mercado, observado o tratamento técnico, bem assim o enquadramento de acordo com as aptidões agrícolas”. A coleta de dados ocorreu em junho de 2019.

Veja a evolução dos valores (ha) nos últimos três anos:

Exercício: . . . . . . . . . . . 2018. . . . . . . .2019/2020

Lavoura. . . . . . . . . . . . R$ 8.791,71. . R$ 9.062,67

Pastagem plantada R$ 2.830,88. .R$ 2.927,98

Pastagem Natural. . R$ 1.759,75. . R$ 1.820,10

Preservação. . . . . . . . R$ 956,38. . R$ 989,18