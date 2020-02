Em menos de 24 horas Polícia fecha mais uma boca de fumo no bairro Jardim Santa fé

Na noite desta quinta-feira (27/02), a Polícia Judiciária Civil fechou mais uma boca de fumo, no bairro Jardim Santa Fé em Pontes e Lacerda. Uma pessoa foi presa com alguns objetos e porções análoga à maconha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o trabalho começou pela Polícia Rodoviária Federal quando prendeu dois suspeitos com algumas jóias furtadas de uma residência no dia 24 de fevereiro.

Através de uma linha de investigação, a Polícia Civil chegou até aos autores do crime em uma casa no bairro Jardim Santa Fé, durante as buscas foram encontrados vários pertences reconhecidos pelas vítimas.

Os suspeitos já possuem passagens policiais. Diante dos fatos os materiais aprendidos foram encaminhados para a Delegacia para as providências cabíveis.

O delegado Maurício Maciel que esteve acompanhado o caso, orienta a população a fazer a denúncia em qualquer tipo de crime, e ainda destaca a importância do registro do boletim de ocorrência em caso de furto ou roubo.