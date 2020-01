Em menos de 30 dias prédio abandonado da UPA é alvo de incêndio pela 6° vez

Na manhã desta quarta-feira (22/01), mais um foco de incêndio foi registrado no prédio abandonado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Em menos de 30 dias esse é o 6° crime praticado em Pontes e Lacerda.

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos moradores com informações de que teria uma cortina de fumaça no interior da unidade. Ao chegar no local, os militares constataram o fato e encontraram um colaborador do Hospital Vale do Guaporé desmaiado, próximo de um amontoado de papel em chamas.

No local tem várias ameças escritas nas portas e paredes.

Após muito trabalho as chamas foram apagadas. Segundo informações, um guarda noturno foi contratado para vigiar o prédio durante o período noturno.