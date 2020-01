Em operação conjunta Polícia Federal e Gefron apreende 771 tabletes de cocaína

Cerca de 771 tabletes análoga a cocaína foram apreendidos pelo Gefron (Grupo Especial de Fronteira) e Polícia Federal, na ação foram presos 8 pessoas, o fato aconteceu no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Os agentes Receberam uma denúncia de que na noite da última segunda-feira (27/01) várias pessoas iriam trazer entorpecentes da Bolívia para o Brasil, através de embarcações no Rio Barbado, navegando até as águas do Rio Guaporé, os suspeitos iriam guardar o entorpecente em um sítio próximo a BR-174 B.

Durante a madrugada por volta das 02:00 horas da manhã as equipes de policiais conseguiram abordar os suspeitos e em seguida por volta das 07:00 horas da manhã lograram êxito em localizar 18 fardos de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando cerca de 711 tabletes.

Foram presos 08 suspeitos e parte dos integrantes da quadrilha possui passagem por homicídio e outro detido por receptação uso de documento falso, furto e tráfico de drogas.

Foram apreendidos 1 camionete modelo S10 um veículo Gol, 2 embarcações cada um com motor e um rifle calibre 22.

Diante dos fatos os suspeitos junto ao material apreendido foram e encaminhados para a Policia Federal em Cáceres para ser tomada as devidas providências.