Em Pontes e Lacerda: PRF identifica passageiro de ônibus com suspeita de COVID-19

Um equipe da Polícia Rodoviária Federal de Vilhena/RO entrou em contato com a equipe de Pontes e Lacerda/MT, informando que em um ônibus que faz a linha Porto Velho/RO para São Paulo/SP, havia um passageiro com suspeita de COVID-19.

A PRF de Pontes e Lacerda acionou o Corpo de Bombeiros Militar e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, que compareceram no Posto da PRF onde aguardaram a chegada do referido veículo de transporte coletivo.

Por volta das 02h20m da madrugada desta quarta-feira (01) o ônibus foi abordado, e transportava 13 passageiros, todos passaram pela triagem inclusive o motorista, os exames foram feitos de forma individualizada, onde localizaram o senhor que apresentava todos os sintomas do COVID-19.

O passageiro declarou que saiu de São Paulo no dia 28/03 com destino a Porto Velho, e estaria retornando com destino a Cuiabá/MT.

Diante das suspeitas o passageiro foi retirado do ônibus pela equipe especializada, para os procedimentos cabíveis.

Fonte Secom PRF MT