Em Pontes e Lacerda sobra muito dinheiro para investimento. Vai trabalhar, prefeito!

A democracia é o melhor sistema de governo. Com três poderes independentes, a teoria dos freios e contrapesos não permite que qualquer um deles extrapole sua funções, sendo a base do estado democrático de direito.

Em Pontes e Lacerda a democracia que interessa ao prefeito é a “capenga”, que não tem Legislativo. Ou que esse poder seja apenas referendador das ações do Executivo.

Alcino “chiou” quando a Câmara – poder independente – decidiu dar autonomia ao Poder Executivo para que ele flexibilize o orçamento de 2020 em até 1%. Acima disso terá que ter autorização prévia do Legislativo.

O prefeito queria poder alterar o orçamento em até 15%. Perdeu por falta de conversa, convencimento, por incompetência e arrogância. E por ter sempre dito que não precisa dos vereadores. Nunca indicou um líder do governo que o representasse e defendesse os interesses do Executivo.

Alcino e a conversa fiada

A grande “enganação” do atual prefeito é de que ele não vai conseguir trabalhar sem a liberação dos 20%. Pela enésima vez falta com a verdade tentando faturar politicamente e jogar os parlamentares contra a população, em ano eleitoral.

A verdade está na LDO

Quem tiver curiosidade e acessar a Lei Orçamentária Anual de 2020, proposta por Alcino Barcellos e aprovada pelos vereadores na última sessão legislativa do ano passado vai perceber que as despesas foram programadas dentro dos percentuais definidos pela legislação e que os investimentos foram escolhidos de forma unilateral pelo Executivo.

O total da arrecadação do Município será de R$ 152 milhões. Pelo que se vê na realidade, o orçamento é uma peça de ficção onde – tirando as despesas obrigatórias com saúde(15%), educação (25%), Câmara (6,9%) e folha de pagamento (47%), as demais foram jogadas aleatoriamente. Por essa razão o prefeito precisa fazer alterações no orçamento no primeiro mês do ano e terá que pedir autorização para a Câmara.

Propõe um orçamento “furado” e quer fazer os ajustes sem a participação do parlamento, contrariando a essência da democracia, aquela teoria dos freios e contrapesos. Quer um sistema autoritário de governo. Como nos tempos da ditadura.

Pode investir 21 milhões em 2020

A capacidade de investimento do Município em 2020 – segundo o orçamento proposto por Alcino Barcelos – é de R$ 11 milhões, mais os R$ 10 milhões economizados às custas da saúde, educação, assistência social e cultura no ano passado.

O Prefeito prometeu na LOA noventa e cinco itens de investimentos – entre aquisição de equipamentos e realização de obras – totalizando mais de R$ 27 milhões de recursos próprios e convênios. Isso já está autorizado pela Câmara.

Pontes e Lacerda nunca teve tanto dinheiro para ser investido. Imaginem esse dinheiro nas mãos do ex-prefeito Newton Miotto e Donizete Barbosa. Seria um canteiro obras nos quatro anos de mandato.

Pára de conversa e vai trabalhar, prefeito!