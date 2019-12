Em primeiro mandato, Deputado Federal Leonardo tem projeto de lei aprovado no Plenário da Câmara

O Deputado Federal Dr. Leonardo Ribeiro Albuquerque do partido Solidariedade –MT, esteve em Pontes e Lacerda para prestigiar a 24º Campanha Faça uma Criança Feliz no último domingo (22/12). Na ocasião, o parlamentar falou dos projetos e investimentos que beneficiarão o município de Pontes e Lacerda. No primeiro ano de mandado o deputado conseguiu aprovação de Lei na Câmara dos deputados.

O deputado teve um projeto de lei aprovado, no Plenário da Câmara dos Deputados na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O projeto prorroga até 2025 o prazo para possuidores de grandes propriedades em faixa de fronteira, obterem os documentos exigidos para confirmar a propriedade em seu nome perante os cartórios de registro de imóveis.

“ Tem deputados que passaram vários anos de mandato sem conseguir aprovação de lei. Um deputado no primeiro mandado federal ter uma lei aprovada é raríssimo, fruto de muito trabalho, boa proposta”, relatou o parlamentar.

Em entrevista à TV Centro Oeste, ele informou que foi realizado o cadastro do município no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), uma ação para pavimentação asfáltica.

O parlamentar já viabilizou recursos na área da saúde, infraestrutura e agricultura familiar para o município. Segundo informações da Assessoria, o parlamentar alocou pelo Ministério do Desenvolvimento Regional R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica. Para ele , “agora é fazer o passo a passo, realizar as licitações, e com empenho, trazer mais ações para Pontes e Lacerda e região.