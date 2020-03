Em Vila Bela, jovem de 17 anos é baleado na cabeça, não resiste e morre em hospital

Bruno Vieira Santos Brito, 17, foi morto com tiro na cabeça, na noite de domingo (29), na obra de uma casa no Centro de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele foi encontrado agonizando no local do crime e mesmo socorrido, não resistiu ao ferimento.

De acordo com as informações, por volta da 21h30, Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do hospital da cidade. Eles informaram que o menor deu entrada na unidade com um tiro na cabeça e que, apesar do socorro, ele não resistiu e morreu.

No local onde o jovem foi encontrado, uma casa em construção, policiais encontraram manchas de sangue, um boné e uma bicicleta. Além disso, havia bitucas de cigarro e um isqueiro.

O pai da vítima relatou que o filho estava brigado com um jovem, e acha que ele poderia ser um dos suspeitos do crime.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso.

