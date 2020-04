Em Vila Bela Secretaria de Saúde equipa semi UTI móvel

A prefeitura de Vila Bela em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, equiparam uma Semi UTI móvel. O objetivo é atender os pacientes que estiverem em estado grave.

Diante da crise iminente do Coronavirus, a secretária de Saúde, Daiana Marin, fez o pedido de alguns equipamentos no fim do mês de março, que foram instalados nessa primeira quinzena de abril.

Na tarde desta segunda-feira (14/04), os profissionais instalaram e testaram os equipamentos.

Está previsto para esta semana a montagem de uma enfermaria com 5 respiradores, monitores cardíacos e bomba de infusão. Os pacientes serão estabilizados até o encaminhamento de um hospital de referência.

A equipe da unidade hospitalar fará um treinamento intensivo para o manuseio dos equipamentos.

Os equipamentos que comporão a UTI:

01 respirador de Transporte do Leilão laço e Abraço;

01 Monitor Cardíaco com recursos próprios do município;

01 Bomba de Infusão com recursos próprios do município;

01 desfibrilador com Recurso Federal

01 oxímetro