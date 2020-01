Empresário de Comodoro é assassinado em conflito de terras às margens do rio Guaporé

Um homicídio foi registrado nesta sexta-feira (10/01), em uma área de conflitos por terras, nas margens do Rio Guaporé próximo à cidade de Comodoro. Osmar da Silva, proprietário de terras foi morto e um dos funcionários foi baleado no braço.

A Polícia Judiciária Civil de Comodoro, após receber a informações sobre um homicídio em uma área de conflito de terras a 110 km de Comodoro, se deslocou juntamente com a Polícia Militar, onde foi constatado que a vítima Osmar da Silva tinha morrido no local por disparo de arma de fogo e seu funcionário foi baleado no braço. A vítima foi encaminhada para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

De acordo o informado, Osmar era proprietário de terras nessa localidade há mais de 15 anos.

Após diligências entre a Polícia Civil e Militar, os suspeitos foram encontrados na sede da Fazenda Nova Guaporé e se entregaram sem resistência. A arma foi apreendida, um revólver Taurus Calibre 38.

O deputado estadual Valdir Barranco do Partido dos Trabalhadores (PT), solicitou em um Sessão Extraordinária da câmera dos Deputados de Mato Grosso que fosse encaminhado um requerimento ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso Alexandre Bustamante, afim de requerer providências a respeito do conflito armado ocorrido nesta sexta-feira dia 10 de janeiro no município de Comodoro.

