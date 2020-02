Empresário de Pontes e Lacerda tem caminhonete roubada em Cuiabá

Na manhã desta quinta-feira (06/02), um empresário de Pontes e Lacerda estava na capital em Cuiabá, e foi vítima de um assalto.

De acordo com informações, o condutor chegou em uma residência para deixar algum objeto, quando foi surpreendido por um bandido. Os criminosos estavam em um carro branco, o suspeito abordou as pessoas apontando a arma para o empresário.

No veículo estavam três pessoas, no banco de traz, a filha do empresário ainda conseguiu pegar alguns pertences.

O homem entrou na caminhonete e saiu rapidamente, seguindo sentido ao centro da capital.

A Polícia Militar e o Gefron estão intensificando as fiscalizações com o objetivo de localizar a caminhonete.