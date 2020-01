“Entrei no site e preferi viajar de avião”, relatou viajante sobre os voos regionais da Asta Linhas Aéreas

A Linha Asta Aéreas foi implantada no município de Pontes e Lacerda no final do mês de novembro de 2019. Os voos acontecem regularmente nos dias de segunda, quarta e sexta-feira no período vespertino.

De acordo com o Comandante e Piloto de voo, Luís Moura, as viagens tem sido tranquilas, com o tempo médio de 45 minutos até Tangará da Serra e mais 45 minutos até a capital Cuiabá.

De acordo com o agente de viagens, Deivid de Oliveira, o avião comporta 9 passageiros e regularmente o número de viajantes variam de 3 a 7.

As compras são realizadas online no site da Asta Linhas aéreas e estão a partir de R$ 500,00 reais.

Os voos saem normalmente ás 14 horas e 10 minutos de Pontes e Lacerda com o destino a Tangará da Serra e posteriormente a Cuiabá.

“Eu não sabia dos voos, aí ouvi uma amiga comentando que tinha feito o trajeto recentemente. Entrei no site e preferi viajar de avião”, relatou a viajante Suely, de Campo Grande-MS.

Para maiores informações, acesse o site: http://www.voeasta.com.br/