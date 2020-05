Equipamento cirúrgico de R$ 288 mil é entregue ao Hospital Vale do Guaporé

Um arco cirúrgico no valor de R$ 288 mil foi entregue ao Hospital Vale do Guaporé na manhã desta segunda-feira (04/05). O equipamento foi adquirido com recursos próprios, aprovado pela Câmara municipal de Vereadores.

O equipamento deve viabilizar os procedimentos cirúrgicos, principalmente os ortopédicos. Atualmente, os pacientes que precisam desse tipo de cirurgia são encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres.

Depois da instalação, será possível a realização de cirurgias no município.

“Mais uma vez o município caminhando para se tornar um polo em saúde”. Afirmou o vereador Masxuel Guimarães.