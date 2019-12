Estação Meteorológica é transferida para a Unemat após aprovação da Inmet

A Estação Meteorológica que estava no Viveiro Municipal no bairro Jardim Morada da Serra em Pontes e Lacerda, desde 2008, foi transferida na última sexta-feira (13/12), para a Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), Campus Pontes e Lacerda.

Em conversa com o poder público municipal, chegou-se à conclusão que a Estação Meteorológica Automática seria mais útil estando nas dependências da UNEMAT. A transferência foi autorizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, órgão Federal da administração direta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O Sistema busca embasar dados meteorológicos com precisão em relação ao clima e emiti relatórios de hora em hora. Segundo o Diretor da Universidade, a longo prazo as pesquisas realizadas com os dados técnicos, poderão contribuir com produtores da região, por possibilitar quantificar os períodos das estações climáticas. Na instituição o sistema será para uso de ensino, pesquisa e extensão.

“Todos os envolvidos do setor agropecuário farão uso, pois teremos históricos de precipitação, temperatura e umidade. O que ajudará no planejamento de plantio, probabilidade de ataques de praga, doenças em lavoura, época de plantar e a época de cultivar as coisas de maneira correta” relatou o diretor.

Os dados podem ser consultados à qualquer momento no site da INMET.