Estelionatário embriagado é preso após aplicar golpes em Lucialva

A Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante de um estelionatário que aplicou golpes nesta quarta-feira (27/05), contra comerciantes e pessoas do Distrito de Lucialva, município de Jauru. O suspeito estava embriagado. Segundo a Polícia Judiciária Civil, com o suspeito foram apreendidos cerca de 22 quilos de carne bovina e R$ 300,00 que pertenciam as vítimas.

Inicialmente o suspeito disse ao proprietário do açougue que outra pessoa pagaria a carne. Para a outra vítima ele pediu os R$ 300,00 e falou que pagaria em bebidas, mas que iria demorar, porque o caminhão supostamente havia acidentado na estrada.

Ao conversarem e perceberem que foram enganadas, as vítimas efetuaram a denúncia com a descrição do suspeito e modelo da motocicleta. Os investigadores diligenciaram com êxito na interceptação do suspeito, que na abordagem escondeu o dinheiro da vítima num bar de Jauru, sendo recuperado logo depois pelos policiais.

O Autor chegou a dizer para as vítimas que morava em Pontes e Lacerda/MT, contudo o endereço correto é na cidade de Figueirópolis d’ Oeste.

Ao realizar o teste de etilômetro foi constatado positivo para embriaguez. Ele foi conduzido para a Delegacia de Jauru por estar em flagrante de crime de estelionato e dirigir sob influência de álcool.

O caso foi encaminhado para a autoridade policial, Dr. Clayton Queiroz Moura, que determinou a lavratura do flagrante.

Fonte Polícia Judiciária Civil