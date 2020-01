Etanol ou gasolina: saiba qual combustível compensa em Pontes e Lacerda

TV Centro Oeste realizou pesquisa nos postos de combustíveis de Pontes e Lacerda referente ao preço do etanol em relação ao da gasolina, pois Mato Grosso é o 2º estado com o menor preço médio de venda do etanol do Brasil.

A pesquisa foi realizada de 11 a 13 de janeiro os postos do perímetro urbano da cidade.

Os resultados foram positivos para quem opta por abastecer com etanol.

O índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio, fixado em 8,5 km/l para o álcool.

No município, o preço médio do litro do etanol é de R$ 3,166 ficando o custo por km rodado em R$ 0,37.

Já a gasolina, fixado o consumo em 11,5 km/l, preço médio de R$ 4,67 o litro, o custo por km é de R$ 0,40.

Consequentemente, o etanol é mais vantajoso pois o custo por km rodado é R$ 0,03 mais barato do que com a gasolina.

Outro cálculo mais simples é dividir o preço do etanol pelo da gasolina.

Se o resultado for inferior a 0,70, compensa usar o etanol.

Preços em Pontes e Lacerda

O preço da gasolina nos postos de Pontes e Lacerda varia entre R$ 4,61 e R$ 4,87.

O etanol tem preço variando entre R$ 3,11 e R$ 3,26.