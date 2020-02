“Eu acordei de manhã com o pé na água”, relata moradora sobre falta de escoamento de água

A TV Centro Oeste recebeu denúncias sobre a falta de escoamento da água e a precariedade do asfalto no bairro Vila Guaporé, na manhã desta segunda-feira (24/02).

A equipe foi até o local para averiguar a situação. Na rua Magalhães com a avenida Antônio Colombo da Cunha, a água fica empossada no meio do asfalto após a enxurrada. Junto com a água, muita terra cobre a pavimentação.

Um quebra-molas foi colocado para o desvio, mas não resolveu o problema.

Na última chuva de sábado (22/02), a casa de alguns moradores inundaram. Segundo eles, é devido a pavimentação asfáltica, pois em 30 anos é a primeira vez que isso acontece.

“Eu acordei de manhã com o pé na água”. Afirmou uma das moradoras.

Além da água parada, o asfalto na avenida Antônio Colombo não foi concluído até o final.

Os moradores esperam que a Secretaria de Obras viabilizem uma solução para o escoamento adequado da água.