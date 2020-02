Falta de ação da Prefeitura obriga moradores do Residencial Glória a construírem proteção contra inundação

Os moradores do bairro Residencial Glória, decidiram construir um muro para impedir o escoamento de água da chuva que, por falta de ação da Prefeitura inunda casas e ruas.

De acordo com informações, os moradores do bairro por inúmeras vezes denunciaram junto ao Poder Público que sempre que chove as águas acabam inundando ruas e residenciarias. A situação se agravou quando uma empresa construiu um muro obstruindo uma rua.

“Se uma empresa pode construir um muro bloqueando uma rua, nós também podemos”, relatou um dos moradores.

Como o problema não é recente, o proprietário da empresa se comprometeu a fazer uma reunião com os moradores e representantes da prefeitura para buscarem uma solução o que, segundo informações, ainda não ocorreu.

Solução dos moradores

Os moradores fizeram uma arrecadação para a aquisição de tijolos, e usando mão de obra própria levantaram uma mureta junto ao muro de divisa da empresa para obstruir o escoamento da água.

A solução proposta por eles seria a colocação de uma manilhas que direcionam corretamente as águas pluviais.