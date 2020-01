Falta de articulação e peso político deixa Córrego da Onça sem asfalto até Pontes e Lacerda

A ligação asfáltica de Vale de São Domingos com a BR 174 – prometida desde Sinval Barbosa – saiu do campo da conversa e partiu para a fase de projeto e licitação. Segundo o secretário da Sinfra, há recursos para a obra.

Quem Ganha

Valeu o esforço e a articulação política do prefeito Geraldo Ramos que conseguiu atender a demanda daquele município. Convenceu e mostrou força política com os vereadores. E atendeu os interesses do Governo do Estado que vai diminuir a extensão da estrada, reduzindo custos.

Quem perde

Perde Pontes e Lacerda. Por falta de habilidade e peso político, Alcino Barcelos tentou dar rasteira no prefeito Gerado Ramos usando alguns vereadores de São Domingos para tentar o que ele não teve competência para lidar: trazer o asfalto da Máquina Queimada através do Assentamento Córrego da Onça.

O traçado é mais longo e oneroso. Mas beneficiaria os próprios moradores da Máquina Queimada – ficariam mais próximos de Pontes e Lacerda (o projeto aumenta a distância) – e também os moradores do Córrego da Onça que seriam beneficiados com a pavimentação.

A prefeitura de Pontes e Lacerda vai continuar tendo que manter a estrada de acesso ao Córrego da Onça por muito tempo. Alguém se arrisca a prognosticar quando será pavimentada?