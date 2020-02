Falta de atenção provoca acidente de trânsito

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado ( 15/02) na rua Vereador Anibas com a avenida Bahia. A condutora não respeitou a preferencial.

Um motociclista trafegava pela Rua Anibas em uma moto modelo Suzuki, quando foi surpreendido por uma motorista que estava na avenida Bahia. Ela não obedeceu à sinalização e atingiu o motorista na preferencial.

Na colisão, a vítima veio ao solo e precisou ser encaminhada ao hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros. A motorista afirmou ter cometido o acidente por falta de atenção, justificando que estava com um parente no hospital.

Segundo o Tenente Vilalba, no local a motorista prestou apoio à vítima e afirmou reparar todos os danos.

O polícia informou que os veículos estavam com a documentação regular e a condutora não estava sob efeito de álcool.