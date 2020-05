Família é feita refém durante roubo na zona rural de Vila Bela

Assaltantes fizeram uma família refém e roubaram um veículo na comunidade Santa Clara de Monte Cristo em Ponta do Aterro, pertencente ao município de Vila Bela, na noite desta quarta-feira (14/05).

De acordo com as informações, as vítimas ficaram amarradas enquanto os criminosos roubavam a residência. Na ação, levaram uma Ford F-250 e um trator da propriedade.

As Guarnições Policiais estão investigando o caso.