Família é mantida refém e tem caminhonete roubada

Um homem foi preso nesta terça-feira (18/02) após roubar uma caminhonete e manter uma família refém em Arenápolis. O veículo foi recuperado em Porto Esperidião.

De acordo com informações das vítimas, os bandidos invadiram a residência por volta das 22 horas desta segunda-feira (17/02), e os manteve como reféns até a madrugada desta terça-feira (18/02). Na ação, dinheiro, joias celulares e uma caminhonete S-10 foram roubados.

Uma equipe do Gefron iniciou as diligências na região de Porto Esperidião e durante o patrulhamento, avistaram um veículo S-10 de cor branca, que condizia com o veículo.

Durante o acompanhamento policial, o suspeito parou a caminhonete, pois os pneus haviam furado. Ele imediatamente foi detido.

O suspeito que possui antecedentes criminais art. 33 e art. 155, foi posteriormente conduzido para a Delegacia Especial de Fronteira (DEFRON) da cidade de Cáceres, para as providências cabíveis.

O veículo foi avaliado em R$ 65.794,00 e foi restituído ao proprietário.