Famílias de baixa renda receberão máscaras em Nova Lacerda

A Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Nova Lacerda, iniciaram os trabalhos para a confecção de máscaras em tecido.

Os equipamentos de proteção serão distribuídos aos colaboradores do serviço público municipal e para atender as famílias que se enquadram como baixa renda e estejam devidamente inscritos no Cadastro único.

A Equipe do CRAS tem se mobilizado pra entregar o maior número possível desse equipamento, pois é de utilidade na prevenção contra o Coronavírus.

Fonte assessoria