Farmácias de Cáceres e Nova Lacerda são multadas por irregularidades na atuação

O Conselho Regional de Farmácia (CRF) notificou 34 estabelecimentos que tiveram as multas mantidas pelo plenário. As empresas terão 15 dias para apresentar recurso ou a multa será encaminhada para a dívida ativa do Estado.

De acordo com o edital de notificação, as farmácias descumpriram requisitos como ter um profissional farmacêutico habilitado e também um técnico responsável durante todo o período de funcionamento.

As empresas notificadas têm sedes em Cuiabá, Várzea Grande, São Pedro da Cipa, Cáceres, Nortelândia, Poconé, Rondonópolis, Paranatinga, Sorriso, Alto Paraguai, Santo Antônio do Leste, Nova Lacerda, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Ribeirãozinho e Peixoto de Azevedo.

Fonte: Gazeta Digital