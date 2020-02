Farturão Supermercado e Super Mais realizam sorteio da Promoção Acelerada 12

Centenas de clientes acompanharam o sorteio da promoção “Acelerada 12” das redes de supermercados Farturão e Super Mais. O evento aconteceu na noite deste domingo (09/02), por volta das 18h00min, no estacionamento do Super Mais.

A Promoção Acelerada que começou no dia 20 de fevereiro de 2019, sorteou um carro modelo Prisma e seis motos Honda Biz 125.

Os ganhadores desta edição foram:

Deusdete Bernardes, Vale de São Domingos -1 moto biz 125 0 km

Luiz Carlos e Figueiredo-1 moto biz 125 0km

José Nunes da Silva-1 moto biz 125 0km

Gilmar de Carvalho- 1 moto biz 125 0km

Valdemar Cordeiro da Silva- 1 moto biz 125 0km

Mary Raiany Silva-1 moto biz 125 0km

Eurides de Souza da Silva ganhou um carro prisma 0km depositando apenas 1 cupom.

O Gerente do Supermercado Super Mais Joselito Ávila, destaca que a promoção é importante pois é uma forma de gratificar os clientes. “Queremos agradecer todos os participantes, é muito bom ver todas as pessoas contentes com esse momento único, e ainda este ano vai vir mais novidades para a população.