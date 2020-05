Favorito Supermercado: “Live do Bem” arrecada 30 toneladas de alimentos

A “Live Solidária” promovida pelo Favorito Supermercado teve música ao vivo desde o início na tarde deste sábado(16/05) e se estendeu até à noite. Foram arrecadados cerca 30 toneladas de alimentos.

As atrações na “live do Bem” foram as duplas Henrique e Herivan, Neto e Thiago, além de objetos leiloados.

Para a organizadora do evento, Lucimeire Braga, o destaque foi o apoio da comunidade. “A idéia é sempre ajudar a população neste tempo difícil. Por isso o Favorito, em parceria com Makay, teve essa ideia de promover essa “live”, que superou as expectativas pois batemos o recorde de arrecadação de alimentos. Agora vamos fazer uma triagem e fazer a doação para as famílias carentes de Pontes e Lacerda”, concluiu Lucimeire.