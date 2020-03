Federal fiscaliza fronteira com a Bolívia em Vila Bela

Isolamento social total, de hoje até o próximo domingo. Essa é a principal recomendação dos órgãos de saúde, para frear a transmissão do coronavirus. A semana, de acordo com especialistas, será a mais critica, desde o início da pandemia. Pelos estudos, o mês de abril, principalmente, na segunda quinzena, será o “pico” dos casos no país.

“Isolamento social total. Ninguém deve sair de casa. Só em casos de extrema necessidade” adverte o representante da Secretaria de Estado de Saúde, Sandro Netto, assinalando que “se conseguirmos fazer um isolamento social, nesta semana, poderemos virar esse jogo”.

Apesar de empenho das autoridades e da sociedade, em geral, para conter o avanço da pandemia, os casos, principalmente, suspeitos só aumentam a cada dia. Na sexta-feira passada (20/3) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contabilizou 73 casos. No domingo, esse número pulou para 183, com 2 casos confirmados. Nada menos que 110 casos suspeitos em 48 horas.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, já se contabiliza 1.604 casos confirmados do coronavírus, com 25 mortes.

Desde domingo, uma força tarefa de segurança estadual, composta por policiais militares e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), percorre estabelecimentos comerciais, no sentido de impedir aglomerações de pessoas, conforme estabelece o Decreto do Governo Estadual, de 20 de março de 2020.

O descumprimento do decreto, de acordo com o promotor, Rinaldo de Almeida Segundo, poderá acarretar em penalidades administrativas, que podem culminar, inclusive, com a interdição do estabelecimento.

De acordo com o MP, a polícia mapeou, pelo menos, 12 estabelecimentos comerciais, principalmente, bares, supermercados e lojas de conveniências, localizadas em postos de combustíveis, que ainda insistiam em manter aglomerações, contrariando recomendações das autoridades para prevenir o coronavírus no município.

Fronteira fechada

O promotor Rinaldo Segundo informou também que, no domingo, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e soldados do Exército, em Cáceres, intensificou a fiscalização para garantir o fechamento da fronteira entre Brasil e Bolívia. Foram montadas barreiras da PF e do Exército, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, distante de 80 quilômetros da Bolívia.

O fechamento foi determinado pelo governo federal que já fechou a fronteira com mais sete países: Argentina, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Além disso, a partir desta segunda-feira, também fica proibido, com algumas exceções, o desembarque em aeroportos brasileiros de estrangeiros vindos de países da União Europeia e China, entre outros.

De acordo com o promotor, só podem entrar na fronteira do país, através da Cáceres, brasileiros que estudam, geralmente, em Santa Cruz de La Sierra, ou caminhões com cargas, principalmente alimentos, ou ainda autoridades estrangeiras em missões humanitária.

Fonte Jornal Oeste