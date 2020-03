Festa da pamonha será realizada neste final de semana no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente

A comunidade rural do Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, irá realizar neste final de semana a tradicional Festa da Pamonha. A programação irá contar com a venda dos derivados de milho, almoço e cerca de 30 horas de música ao vivo.

A coordenação do assentamento todos os anos promovem uma festa com o objetivo de manter a relação da comunidade com os produtores.

A renda será destinada para investimentos na produção, fomento da renda dos associados e a expansão do barracão da associação.

A programação irá se iniciar no próximo sábado (07/03), a partir das 19 horas, com show ao vivo de várias bandas de forró. No domingo (08/03), a festa começará às 9 horas, com mais de 20 cantores sertanejos, sorteio de brindes, barracas com comidas típica derivada do milho e o almoço.

“Estamos com as melhores expectativas para esse evento que é tradição em Pontes e Lacerda, sem deixar de contar com a nossa programação especial. Quere fazer o convite para toda a população para irem à festa, será especial, pois este final de semana é o mês da mulher”, destacou o presidente do Nossa Terra Nossa Gente, José Silveira.