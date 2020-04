Fiscalização e orientação no comércio é discutido em reunião na Acepl com comandante da Polícia Militar

A Associação Comercial de Pontes e Lacerda (Acepl) promoveu nesta manhã de quarta-feira (23/04), uma reunião com a participação do Comandante da Polícia Militar e o Gerente do Banco do Brasil, com intuito de discutir as orientações e fiscalizações nos comércios do município.

O último decreto do Governo do estado obriga o uso de máscaras aos clientes dentro dos estabelecimentos, sob penalidade aos empresários caso haja o descumprimento. Quanto a isso, o presidente da Acepl, Eridson Vieira, afirmou que os empresários estão conscientes e cumprido as medidas preventivas para evitar o contágio do Coronavírus, de acordo com a legislação.

Inclusive, a Acepl a algum tempo tem fiscalizado os comércios através de duas colaboradoras que vão aos estabelecimentos orientar e evitar a punição ou pecúnia. O objetivo é conscientizar a todos.

“Ficamos contentes como a visita do Coronel Sandro. Ele usou essa oportunidade para dar mais orientações as nossas colaboradoras para que o comércio tenha realmente essa tranquilidade” disse Erisdon.

O gerente do Banco do Brasil, Valdeci Merlo garantiu que os procedimentos de enfrentamento contra o covid-19 já foram aplicados na agência.

“Nossa agência demarcou a calçada e a sala de auto atendimento com o distanciamento mínimo. Disponibilizamos álcool em gel e estamos fazendo a triagem na entrada do banco”, assegurou o Gerente.

Quanto ao decreto do uso da máscara, o documento prevê que o próprio estado deve fornecer o equipamento às pessoas de baixa renda.