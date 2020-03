Fiscalização encontra bar trancado com clientes dentro e notifica dono por descumprir decreto

Um bar trancado, mas com clientes aglomerados dentro do local, foi notificado pela equipe de fiscalização de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, na madrugada deste sábado (21/03), por descumprimento do decreto estadual e municipal, que proíbe o funcionamento de bares e congêneres com aglomeração de pessoas após às 23h.