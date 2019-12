Foragido da Justiça é preso com arma branca no bairro Jardim das Palmeiras

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em aberto na manhã desta segunda-feira (16/12), na rua Ceará esquina com a avenida Paraná. O suspeito portava uma arma branca na cintura e foi preso no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar realizou a abordagem de um homem identificado como A. A. D. J., na rua Ceará esquina com avenida Paraná. Na revista pessoal foi encontrado arma branca na cintura do suspeito. O mesmo relatou à polícia que é viciado em Crack.

Os Militares fizeram a checagem via CNJ (conselho nacional de justiça) que constava um mandado de prisão da 3º Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

Diante do fato, o suspeito foi detido e conduzido ao CISC sem lesão corporal para as providências cabíveis.

Fonte Polícia Militar