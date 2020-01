Foragido da Justiça por homicídio é preso pela Polícia

A Polícia Militar de Comodoro realizou na tarde desta segunda-feira (06/01), a prisão de um homem, de 47 anos, com dois mandados de prisão em aberto. O suspeito foi localizado no distrito de Nova Alvorada em Comodoro.

A Agência de Inteligência do Comando Regional de Barra do Garças informou à Polícia Militar de Comodoro, que no distrito de Nova Alvorada, um homem estava com dois mandados de prisão em aberto, expedido pela Justiça Estadual de Guiratinga-MT.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos crimes é por homicídio.

A Guarnição da Polícia Militar de Comodoro realizaram as buscas do suspeito no distrito de Nova Alvorada e, tornando-o ciente dos fatos, o conduziu à delegacia.