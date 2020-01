Força Tática apreende 14 pés de maconha nas proximidades do Córrego da Onça

Na tarde desta segunda-feira (06/01), 14 pės de maconha foram apreendidos pela Força Tática e a Inteligência da Polícia.

De acordo com informações, após investigações a Guarnição chegou em uma residência a aproximadamente 7km de Pontes e Lacerda, nas proximidades do Córrego da Onça. Com a chegada da Polícia, quatro pessoas fugiram do local.

Na casa foi encontrado a plantação de 14 pés de maconha e três frascos da planta seca. Elas foram apreendidas e encaminhadas até o Cisc, juntamente com um celular, duas caixas pequenas de fertilizante e duas motos.

A Polícia continuará investigando o caso.