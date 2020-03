Fronteira é fechada após decisão de medidas preventivas contra contágio de coronavírus

Em uma reunião realizada ontem (19/03), no município de Cáceres com o Ministério Público, Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretarias Municipais e Secretaria de Estado de Saúde, foi esclarecido as medidas preventivas no combate contra o contágio do Coronavírus.

Foi definido o fechamento da fronteira, quarentena de pessoas que vierem de outro país ou estado com casos confirmados da doença, cabendo prisão para os que descumprirem. Evitar aglomerados de pessoas, ao comércio principalmente mercados, bares e restaurantes, seguir as orientações sobre quantidade de gente.

Aos pacientes com suspeita de Covid-19:

Sintomas Leves: Isolamento Domiciliar.

Sintomas Moderados: PSF e Postos de Saúde

Sintomas Graves: Pronto Atendimento e Hospitais.