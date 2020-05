Garimpeiros são presos por comercialização ilegal de ouro em Pontes e Lacerda

Cinco pessoas foram presas por venda ilegal de ouro. A prisão foi realizada na manhã desta segunda-feira (18/05).

Após uma denúncia anônima, a Polícia Judiciária Civil realizou a prisão de alguns garimpeiros que estavam realizando a comercialização de ouro.

De acordo com informações, os ouros são retirados no garimpo e revendidos pelos garimpeiros no município.

Cinco pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.